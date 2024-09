Tėvų gyvenimą pavertė pragaru: mes net dieną rakiname namų duris

„Kai sūnus persikėlė gyventi pas mano 93 metų mamą, atrodė, gyvensime ramiau – juk jis nuolat be saiko vartojo alkoholį, o būdamas neblaivus kėlė konfliktus, neleido mums ramiai gyventi, – kalbėjo vyro motina. – Kai jį dėl tokio elgesio iškraustėme iš namų, jis kuriam laikui buvo išvažiavęs dirbti į Norvegiją ir Švediją, bet kai grįžo, vėl be saiko vartojo alkoholį. Kadangi grįžęs iš užsienio jis visus pinigus pragerdavo, norėdama, kad pinigų pragėrimui liktų kuo mažiau, jo prašydavau nupirkti kokių nors daiktų – televizorių, skalbimo mašiną ir panašiai. Jis nupirko ir mums padovanojo, tačiau dabar, kai nebeturi pinigų, dėl to nuolat kyla konfliktai – būdamas girtas jis man dėl to priekaištauja, reikalauja už jo nupirktus daiktus grąžinti pinigus.“