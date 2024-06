Teisininko komentaras. Dirbtinio intelekto teisinis reguliavimas: ko laukti ir kaip tam ruoštis?

Kas laukia toliau?

DI aktas, atsižvelgiant į jo apimtį bei potencialų poveikį, neišvengiamai sukėlė nemažai diskusijų. Iš vienos pusės, džiaugiamasi, kad pagaliau teisiniais instrumentais bus siekiama užtikrinti, kad tolesnio dirbtinio intelekto sistemų plėtojimo bei naudojimo centre visuomet būtų žmonių interesai bei jų gerovė. Iš kitos pusės, baiminamasi, kad naujasis teisinis reguliavimas dirbtinio intelekto sistemas kuriančioms bei naudojančioms įmonėms gali užkrauti per didelę administracinę naštą ir sumažinti ES technologijų sektoriaus konkurencingumą, dėl kurio neretai jau ir taip nuogąstaujama. Be to, realus DI akto įgyvendinimas taip pat priklausys ir nuo priežiūros institucijose bei šias sistemas naudojančiose įmonėse dirbančių žmonių techninio pasirengimo ir noro bendradarbiauti.