Teisininkas atsako: kada reikalinga nuomos ar panaudos sutarties registracija?

Tai reiškia, kad neįregistruota nuomos ar panaudos sutartis galioja tik tarp sutarties šalių (pavyzdžiui, tarp nuomotojo ir nuomininko). Tokiu atveju pasikeitus savininkui, naujasis savininkas, kuris nemato iš NTR duomenų, kad yra sudaryta nuomos ar panaudos sutartis, ar dėl to šalys nėra susitarusios NT pirkimo-pardavimo sutartyje, neprivalo laikytis neregistruotos sutarties sąlygų. Taip pat, jei kiltų ginčas su trečiosiomis šalimis, tokiu atveju sutartis negalės būti panaudota prieš trečiuosius asmenis, nes ji nėra viešai matoma. Be to, jei turtas areštuojamas ar įkeičiamas, o nuomos (panaudos) sutartis nėra įregistruota, nuomininkas (panaudos gavėjas) gali netekti teisės juo naudotis. Taigi, įregistruota nuomos ar panaudos sutartis užtikrina, kad sutarties sąlygos bus saistančios ne tik sutartį sudarančias šalis, bet ir galės būti panaudota prieš trečiuosius asmenis.