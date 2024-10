Klauskite teisininko: ar buto gyventojas privalo turėti buto savininko įgaliojimą, steigiant daugiabučio bendriją bei dalyvaujant jos veikloje?

Atsakant į skaitytojos klausimą, visų pirma reikia pažymėti, kad gyvenimas kitam asmeniui, nesvarbu, ar artimajam giminaičiui ar jokiais giminystės ryšiais nesusijusiam asmeniui, nuosavybės teise priklausančiame bute ir to buto išlaikymas iš asmeninių lėšų savaime nesukuria tokių teisių į butą, kokias turi savininkas, nepriklausomai nuo to, kokį laikotarpį tai tęsiasi. Naudojimasis butu taip pat savaime nesuteikia nei teisės, nei pagrindo veikti buto savininko vardu santykiuose su kitais fiziniais ir/ar juridiniais asmenimis. Toks naudojimasis kitam asmeniu priklausiančiu butu ir buto išlaikymas tam tikrus tarpusavio įsipareigojimus sukuria tik tarp to buto savininko ir to buto gyventojo.