Uraganas Miltonas mokslininkams kelia rimtų klausimų

Miltonas tapo vienu galingiausių uraganų Atlanto vandenyno baseine po to, kai pirmadienį jo vėjai paspartėjo 95 mylių per valandą (150 kilometrų per valandą) greičiu, t. y. sparčiau nei bet kurios kitos užfiksuotos audros, išskyrus 2005 m. uraganą Vilmą. Ši riba beveik tris kartus viršija standartinį apibrėžimą, kurį mokslininkai vadina „greitu sustiprėjimu“. Tai paskatino paprastai konservatyvų JAV Nacionalinį uraganų centrą (National Hurricane Center, NHC) pavadinti Milton stiprėjimą „sprogiu“.