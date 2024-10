Ukrainoje – pirma tokia naktis per 48 dienas

Ukraina: rusų armija per pastarąją parą prarado dar 1 260 karių

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. spalio 14 d. Ukrainoje jau sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės maždaug 670 190 rusų okupantų, iš jų 1 260 – vien per pastarąją parą.

Be to, nuo karo pradžios Ukrainos gynėjai sunaikino 8 975 priešų tankus (+4 per pastarąją parą), 17 895 šarvuotąsias kovos mašinas (+19), 19 421 artilerijos sistemą (+11), 1 231 raketų paleidimo sistemą, 978 oro gynybos sistemas, 369 karo lėktuvus, 329 sraigtasparnius, 17 009 nepilotuojamus orlaivius (+17), 2 619 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 26 622 transporto priemones ir kuro cisternas (+38), 3 437 specialiosios įrangos vienetus (+2).