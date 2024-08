Putinas kratosi atsakomybės už Kursko sritį: be popieriaus lapo neprisiminė net regionų pavadinimų

Ankstesniame panašiame susitikime, vykusiame rugpjūčio 12 d., V. Putinas pareikalavo „išstumti priešą“ iš Rusijos teritorijų, dėl incidento apkaltino Vakarus ir pažadėjo duoti „vertą atsaką“ ukrainos pajėgoms. Per 10 dienų, kurios praėjo nuo to laiko, Ukrainos kariuomenė bent pusantro karto padidino savo kontroliuojamą teritoriją Kursko srityje: rugpjūčio 12 d. ji buvo vertinama 800 kvadratinių kilometrų, o rugpjūčio 20 d. Ukrainos kariuomenės vyriausiasis vadas sakė, kad ji jau siekia 1263 kvadratinius kilometrus. Susprogdinus tiltus per Seimo upę, ukrainiečių kontrolėje gali būti dar apie 570 kvadratinių kilometrų, be to, mažiausiai 3 000 rusų karių gresia apsuptis, rašė „Bild“.