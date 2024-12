Per Dievo Motinos katedros atidarymo iškilmes saugumu Paryžiuje rūpinsis tūkstančiai pareigūnų

Patekimas į katedrą bus nemokamas. Rezervaciją galima atlikti katedros tinklalapyje ir programėlėje. Bus galima atvykti ir be rezervacijos, tačiau tikėtinos didelės spūstys ir atitinkamai ilgas laukimo laikas.

Gotikinė bažnyčia buvo smarkiai apgadinta per didelį gaisrą 2019 m. Panaudojus aukas, kurių surinkta 846 mln., bažnyčia per daugiau nei penkerius metus buvo restauruota. Gaisro priežastis galutinai nėra aiški. Tyrėjai, be kita ko, darė prielaidą, kad galėjo įvykti trumpas jungimas ar nepaisoma priešgaisrinės apsaugos.