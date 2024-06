Karas Ukrainoje. Rusija naktį masiškai atakavo Ukrainą raketomis ir bepiločiais orlaiviais

Jos teigimu, tai buvo jau „aštunta masinė, sutelktinė ataka prieš energetikos infrastruktūros objektus“ per pastaruosius tris mėnesius.

Per jau daugiau nei dvejus metus trunkančią rusų invaziją raketų ir dronų atakos pakirto Ukrainos elektros gamybos pajėgumus ir privertė Kyjivą periodiškai išjungti elektros tiekimą bei importuoti atsargas iš Europos Sąjungos.

Ketvirtadienį Ukrainos valdžia pranešė, kad per didelę naktinę ataką buvo apgadinta energetikos infrastruktūra, įskaitant vieną elektrinę, be to, sužalojimų patyrė septyni darbuotojai.