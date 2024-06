Didžiausius pasaulio miestus alina karštis

Padėtį sunkina ir vadinamasis šilumos salos miestuose efektas, atsirandantis dėl to, kad natūralią miestų teritorijos žemę pakeičia keliai ir pastatai, kurie sulaiko daugiau šilumos.

„Klimato kaitos keliama grėsmė – ne vien ateities problema, [neigiami procesai] jau vyksta ir darosi grėsmingesni“, – per surengtą spaudos konferenciją nurodė IIED vyr. mokslo darbuotojas Tuckeris Landesmanas.

