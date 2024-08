Dėl įvykių Kursko srityje – prieštaringos žinutės iš Rusijos

Maskva tvirtina padariusi „didelių nuostolių“ „sabotažo grupei“, panaudojusi nepilotuojamus orlaivius, sudavusi aviacijos smūgius ir apšaudžiusi iš artilerijos. Ministerija paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose neva matyti, kaip iš oro smogiama Ukrainos tankams. Socialinėje žiniasklaidoje anksčiau pasirodė vaizdai, kuriuose, kaip buvo teigiama, matyti nedideliame aukštyje virš Kursko srities skrendantys Rusijos karo lėktuvai. Srities gubernatorius pranešė, kad per dieną žuvo trys žmonės: moteris per mėginimą įsiveržti per sieną ir du žmonės, kurių transporto priemonės nukentėjo per atskiras dronų atakas. Dar keli buvo sužeisti.