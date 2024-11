Borrellis: Ukraina turėtų būti prie geopolitinio žaidimo stalo, o ne jo meniu

„Akivaizdu, kad žmonės turi skirtingą požiūrį į tarpusavio ryšius, skirtingą santykį su politika – net su tiesa. Dabar turime scenarijų, pagal kurį susidursime su požiūriu labiau per sandorių prizmę. Ir dėl to vienintelis receptas yra didesnė Europos vienybė. Vienintelis receptas Europai išlikti – tai būti vieningesnei. Sukurti stipresnę Europą, suverenią Europą, galinčią įveikti pasaulio keliamus iššūkius ir niekam kitam neperduoti savo saugumo. Turime patys pasirūpinti savo saugumu, be abejo, pasikliaudami NATO, bet kurdami daugiau pajėgumų“, – sakė jis.