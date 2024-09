Vienas iš JAV diplomatijos vairininkų: Rusiją ir Kiniją sustabdys tik jėga

Mes likome labai patenkinti šių diskusijų rezultatais. Mane sujaudino mūsų partnerių iš Pabaltijo vienybė, be to, turėjome galimybę susitikti su demokratine Baltarusijos vadove Sviatlana Cichanouskaja. Tai nuostabi, kitus įkvepianti patriotė ir, tiesą sakant, šis susitikimas atgaivino mūsų ryžtą padėti jai toliau būti demokratijos žiburiu, kuriam esama Baltarusijos valdžia kelia milžinišką grėsmę. Be to, su Estija ką tik pasirašėme svarbų susitarimą dėl bendradarbiavimo kovojant su dezinformacija.