Premjerė: manęs nestebina prezidento bandymas nuplauti situaciją dėl Blinkevičiūtės

„O čia mes tiesiog visą rinkimų kampaniją matėme, kad tai yra tam tikros sutartos rungtynės jau gerokai iš anksto. Yra abipusė parama, kuri matėsi ir per prezidento rinkimus, ir per Seimo rinkimus. Nepaisant to, kad per prezidento rinkimus partijos parama yra natūralus dalykas, o Seimo rinkimuose tai ta priesaikos eilutė, kuri reikalauja būti visiems lygiai teisingam ir tąja prasme pakilti virš politinės kovos, o ne įbėgti į politinės kovos lauką ir pradėti ten dalyvauti kažkokiu tos kovos dalyviu, tarsi reikalautų tokio elgesio“, – ketvirtadienio vakarą laidoje „Info komentarai su Arnu Mazėčiu“ sakė I. Šimonytė.