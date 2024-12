Paluckas: aš prezidentui teikiau nepilnos sudėties Vyriausybę, jis neatmetė nė vieno

– Riba, man atrodo, yra 60 proc. nuo BVP.

– Kitaip tariant, reikia iš pradžių pasiskolinti, o po to didinti mokesčius grąžinimui ir aptarnavimui.

– Mokesčiai gali būti padidinti tiek, kiek mes galime jų panešti. Verslas turi išlikti konkurencingas, vartotojams negali mažėti perkamoji galia ir vartojimas, nes tada įvyks ekonomikos susitraukimas ir į biudžetą grįš mažesnės pajamos. Įvertinus visus šituos dalykus mes galime sakyti, jog galime pasiskolinti per tam tikrą laikotarpį, bet skola bus aptarnaujama ir grąžinta iš tų šiek tiek padidėjusių mokesčių. Mes perkame laiką išsimokėtinai ir tai yra logiška. Aš manau, kad tai turėtų palaikyti ir suprasti visi. Praėjusi Vyriausybė padarė, mano galva, vieną klaidą – paruošė projektą, sugalvojo, ką, kaip daryti ir jį pateikė visuomenei prieš tai nesutarę su koalicijos partneriais ir nesuderinę su socialiniais partneriais per dialogą, per derybas, per argumentaciją. Iš čia gavome vieną didžiulę problemą – pasitikėjimo žalą. Visi diskutavo, niekas dorai nieko nesuprato ir atitinkamai tas projektas realiai net nepasiekė Seimo plenarinių posėdžių salės, tik atskiros jo dalys. Todėl tų klaidų tikrai nekartosime. Pirmiausia pasiruošime, padiskutuosime. Tos derybos taip pat gali įvykti, nes net ir verslui 1 proc. prie juridinių asmenų pelno mokesčio nesudaro dramatiškos naštos, ypač jeigu ją sugebi kompensuoti per investicinio projekto lengvatą, MTEP veiklas. Tai yra, jei investuoji į inovacijas, investuoji į produktyvumo didinimą, į technologinį atsinaujinimą ir žaliąsias transformacijas, tai tos mokestinės naštos net nepajusi per tam tikras išlygas. Jeigu to viso nedarai, tas vienas procentas tau konkurencingumo nei pridės, nei sumažins, nes tavo konkurencingumo modelis yra visai kitas.