Mokytojas atvirai prabilo apie tai, ką patiria paaugliai: nerimas, panikos atakos ar depresijos simptomai – tik maža dalis

Bet čia mes kalbame apie aukščiausio kalibro mokytojus ir orientaciją į labai aukšto mąstymo įgūdžių formavimą. Jeigu imtume bendrąją imtį, tai turime suprasti, kad taip, kaip yra didžiulis spektras mokinių su specialiaisiais ugdymo poreikiais, taip yra nemažas spektras mokinių, turinčių aukštesnį mokymosi potencialą. Bet, kaip ir natūralu gamtoje, didžiausią dalį turime vidutinių gebėjimų mokinių spektrą. Sakyčiau, kad dėl to mes drąsiai galime pedagogo profesiją paversti amatu. Dėl to gal nėra būtina visais atvejais mokytoją konstruoti būtinai per bakalauro, magistro studijas. Galbūt būtų galima tą daryti ir profesiniame ugdyme, nes šiaip mokytojo profesija yra amatas, ir dažnai amatai yra vystomi profesinėse mokyklose. Bet, kadangi mes šiandien labai stigmatizuojame profesinį ugdymą, tai vėl čia prasideda stereotipai, apie kuriuos kalbėjau, kurie kartais iš tėvų kyla, kad „mediku tu būk, mokytoju nebūk“. Net ir mokytojams turbūt tą sakė, kai jie rinkosi profesiją, kad „kas tu toks, kad mokytum“ arba „ką tu pasieksi su savo mokymu?“. (…)