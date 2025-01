Gavrilovas aiškina, kad pasikeitė: mano, kad galėtų būti simboliu

„Lietuvai antrasis pasaulinis karas prasidėjo gal net anksčiau kaip visiems, kai buvo pasirašytas Molotovo-Ribentro paktas. Pasekmės buvo pasireiškusios jau užpuolus Lenkiją Vokietijai, po to prisijungus prie to užpuolimo Sovietų Sąjungai. Po to žinome visą tą sudėtingą istoriją dėl Vilniaus krašto perdavimo ir bazių. Žinome 1940 birželio 14-15 dienų datą. Akivaizdu, kad Lietuvai fašistinės Vokietijos kapituliacijos aktas nereiškė geresnio laiko, ir reiškė kito diktatoriaus atėjimą. Tas yra nekvestionuojama. Tą suprantame visi. (…)