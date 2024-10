Čmilytė-Nielsen darbą centro kairės koalicijoje vadina sudėtingu scenarijumi: jei būtų poreikis, ieškotume sprendimų

– Liberalų sąjūdis tikrai turi labai aiškias esmines nuostatas dėl mokesčių politikos prognozuojamumo, dėl to, kad neturėtume kaitalioti mokesčių dabar ar užmesti jų ant vienos kažkokios visuomenės grupės. Nepaisant to, kad tikrai reikia didinti finansavimą gynybai, turime išnaudoti potencialą ekonomikos augimui. Šioje srityje mūsų požiūriai smarkiai skiriasi nuo bent jau per rinkimus deklaruotų socialdemokratų požiūrio, kad jie ketina visoms sritims dar daugiau skirti pinigų, bet ne visai įvardija, iš kur tie pinigai bus paimti.