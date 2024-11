VSD direktorius: mus stebi ne tik Kinija ar Rusija

– Na, stebėjome susidomėjimą, be jokios abejonės, iš jų pusės. Juos domino, vis dėlto, kokie politikai daugiau yra tokie prokiniški. Ir, be jokios abejonės, jų interesas yra, kad jų daugiau ateitų į valdžią tam, kad pakeisti dabartinį status quo. Ir be jokios abejonės tai yra jų interesas todėl, kad juos erzina Lietuvos pozicija, kuri šiaip tai yra labai teisinga ir Taivanio atžvilgiu, ir tos pačios Kinijos, kuri yra autokratinė valstybė, atžvilgiu. Visi tie veiksmai juos erzina ir jiems reikėtų, sakykime, tą status quo pakeisti. Be jokios abejonės, mes nematėme ir nefiksavome kažkokių akivaizdžių bandymų paveikti (rinkimus – ELTA). Bet interesą mes matėme, be jokios abejonės.