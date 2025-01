Sinica: imigracijos į Lietuvą mastas yra tapęs pavojingu reiškiniu

– Tauta yra bendruomenė, kurią sieja tapatybė. Dažniausiai kalba yra pagrindas. Tai yra tai, kuo tu jautiesi. Ir čia yra labai svarbus momentas, nes niekas negali pasakyti žmogui, kokios tautos nariu jam jaustis. Tai yra tai, kuo tu jautiesi, su kuo save tapatini. Tuomet yra kita dalis – objektyvūs dalykai: kokia kalba kalbi, kokiai istorinei bendruomenei save priskiri? Labai dažnai yra painiava, sako: „Bendra istorija ir sieja žmones.“ Iš to tarsi galima pagalvoti, jog tam, kad būtume tautos nariais, mūsų protėviai čia privalėjo gyventi šimtus metų. Tačiau ne, žmones turi sieti bendro istorinio likimo jausmas. Dažniausiai niekas nežinome ir neturime supratimo, iš kur mes esame, tarkime, šimtų metų perspektyvoje. Tačiau svarbu, kad dažniausiai per mokyklą, per viešą gyvenimą tauta gyventų bendro likimo jausme, kad čia yra mūsų istorija, mūsų namai, mes čia nuo seno. Aš nežinau, ar aš asmeniškai čia esu šimtmečiais gyvenančių žmonių palikuonis, bet jaučiuosi to dalimi.