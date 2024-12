Šimonytė: neprašau jūsų mylėti konservatorių ir mane garbinti

– Nuoskauda yra dėl to, kad visus šiuos rinkimus, per visą rinkiminę kampaniją niekas nekalbėjo apie tai, kokia yra objektyvi situacija ir ką kiti žmonės siūlo padaryti geriau. Kaip dabar matome iš Vyriausybės programos, iš sprendimų, kurie yra daromi – tiesą sakant, nėra jokių stebuklingų receptų, nes jų būti ir negali.

– Tai čia yra emocinis dalykas. Tu gali sakyti, kad blogiausia yra konservatoriai. Nieko naujo tame nėra. Taip sakančių jau yra 30 metų. Kas naujo buvo šioje kampanijoje? Buvo toks beapeliacinis konstatavimas, kad viskas sugriuvo. Sugriuvo švietimas, sveikata sugriuvo, keliai sugriuvo, biudžetai sugriuvo – tiesiog viskas sugriuvo ir nieko nebėra, atsivėrė kažkokia dykra Lietuvoje. Kodėl? Todėl, kad konservatoriai. Bet jei pasižiūrėtume objektyviai, tai jokia statistika to nepatvirtina ir jokie naujos valdžios žingsniai to taip pat nepatvirtina ir jokios kalbos tos valdžios to taip pat nepatvirtina. Vakar visai džiugiai visas Seimas praktiškai patvirtino „Sodros“ ir Sveikatos draudimo fondo biudžetus, kuriuos paruošė nueinanti Vyriausybė be jokių pataisų ir patikslinimų. Nors pažadų per rinkimus buvo išdalinta ir į kairę, ir į dešinę – kaip iš Vaselisos rankovių. Tiesą sakant, tai man buvo apmaudžiausia. Tad turbūt, ne tik aš ant stalo turėčiau dėti faktus ir sakyti, kad tai, ką jūs sakote, neatitinka realybės, nes, visgi, skaičiai yra tokie. Aš neprašau jūsų mylėti konservatorių, neprašau jūsų mane garbinti, net neprašau apie mane gražiai šnekėti. Aš prašau kalbėti apie faktus. Pasakykite, kaip jūs tuos faktus galite padaryti dar geresnius. Padaryti taip, ko aš negaliu sugalvoti, ar juos dar geresnius padaryti. Tačiau to nebuvo. Gaila, bet nebuvo ir reiklumo tokiam debatui.