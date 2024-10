Lietuvoje – jau ne pirmas oro balionas iš Baltarusijos: atsargos pulkininkas aiškina, kokie sprendimai būtini

„Antras dalykas – dėl balionų sienos kirtimo. Valstybės gynimo tarybos lygmeniu, paskui Seime priimant įstatymus, VSAT turėtų būti priskirta funkcija numušti šituos sieną kertančius objektus. VSAT turėtų būti aprūpinta ir specialia ginkluote, dėl to, kad jiems taikos metu priskirta šita funkcija“, – aiškino J. Marcinkus.

Aiškindamas temos rimtumą, pašnekovas atkreipė dėmesį, kad metų pradžioje buvo kalbama apie keliolika tokių balionų, pernai iš viso per metus jų buvo keliolika, paskui jau per mėnesį atsirado keliasdešimt, o dabar per mėnesį jų fiksuojami šimtai.