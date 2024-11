Landsbergis apie JAV sprendimą leisti Ukrainai smūgiuoti taikinius Rusijoje: dar neskubu šauti šampano

Dėl situacijos Ukrainoje ragina imtis „pergalės strategijos“

„Mano manymu, mes priėjome tašką, kur sąžininga sakyti, kad strategija dėl to, kaip mes rėmėme Ukrainą per pastaruosius tris metus, per tūkstantį dienų – žlugo. Taika per deeskalaciją yra žlunganti ir žlugusi strategija. Mums reikia naujos strategijos. Reikia stategijos, kuri remtųsi iš galios pozicijos. Tokios strategijos, kurios prašo Baltijos šalys, ta pati Ukraina, kitos šalys, kurios iš tikrųjų remia Ukrainą – reikia jėgos“, – teigė ministras.