Kubilius: europiečiai ilgą laiką gyveno naudodamiesi taikos dividendais

– Tiesą sakant, tai neatrodo šiaip, žodžiai iš obels. Pažiūrėkime į NATO biudžetą, jis yra pusantro trilijono. Iš jų trilijonas, t. y. du trečdaliai pinigų, yra Jungtinių Valstijų, o ekonomikų dydžiai yra beveik vienodi. Taigi, Trumpas turi visas teises vadinti europiečius kuo tik nori ir reikalauti beveik visko.

– Europiečiai ilgą laiką gyveno „naudodamiesi taikos dividendais“, taip tarsi suformuluota, kad amerikiečiai rūpinasi Europos gynyba, o mes pinigus leidžiame kam nors kitam. Tai yra akivaizdu, bet dabar situacija keičiasi. Mes savo gynybai turime skirti daugiau pinigų ne dėl to, kad Trumpas reikalauja, bet dėl to, kad toks yra Putinas ir jo grėsmės. Tas supratimas gal mūsų regione yra didesnis, bet pietiniuose regionuose to supratimo dar nepakanka.