Ką iš tikrųjų atskleidė įžūlus Rusijos sąmokslas ir kodėl taikiniais pasirinktos būtent JAV ir Lietuva

Lietuvos prezidento vyriausiasis patarėjas Kęstutis Budrys pirmiausiai teigė, kad į šią situaciją turėtų sureaguoti ir NATO, nes Aljansui per viršūnių susitikimą Vašingtone iš Lietuvos, kitų šalių kaip tik ir buvo iškelta užduotis reaguoti į Rusijos nekonvencines kinetines operacijas.

„Dėl to turi reaguoti NATO, ne šiaip kas nors. Visų pirma, siunčiant tiesioginį atsaką į Rusijos pusę, kad mes to netoleruojame (...) čia ir žvalgybos priemonių stiprinimas, ir papildomų pajėgumų dislokavimas, padarinių, kurių Rusijai nereikėtų, sukėlimas“, – akcentavo patarėjas. Ką reiškia Rusijos karinės žvalgybos užkardymas – erdvė viešoms interpretacijoms, bet pats pažymėjimas, kad rusų eskalavimo negalima palikti be atsako, nes „pereisime prie naujo lygio grėsmių“ reiškia kelis dalykus.