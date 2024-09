Vilniuje ir rajone reidus surengę pareigūnai pričiupo net 9 girtus vairuotojus: girčiausiam drąsuoliui gresia prarasti laisvę

„Vienas alaus“ ir nuostaba dėl promilių

Jau po vidurnakčio pareigūnai persikėlė į T. Narbuvo gatvę. Čia apie 00.30 val. į reido vietą atvažiavo „Honda CRV“ vairavęs vyras, kuriam nustatytas 0,55 girtumas. Vairuotojas, išvydęs alkoholio matuoklio parodymus ėmė klausinėti, ar jį išgelbės, jei nuvyks ištirti kraują. Išgirdęs, kad tyrimas turi būti atliktas ne ilgiau, nei per valandą, vyras aprimo ir jau neskubėjo. Be to, nevartojant alkoholio, per tą pačią valandą organizmas ir taip gali išskaidyti alkoholį iki leistinos normos.