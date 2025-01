Pasvaliečių automobilyje ir namuose – 17 tūkst. pakelių cigarečių ir 12 tūkst. eurų

Antradienį išankstinės informacijos turėję VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai Pasvalyje sustabdė patikrinti automobilį „VW Sharan“. Vienatūrį su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 46-erių Pasvalio rajono gyventojas. Apžiūrėję automobilį, pasieniečiai jame aptiko 12 tūkst. pakelių cigarečių „Marlboro“ be akcizo ženklų.

Po to VSAT pareigūnai atliko kratas pasvaliečio ir dar vieno, įtariama su kontrabanda susijusio asmens namuose. Per kratas rasta dar 5 tūkst. pakelių cigarečių „Malboro“ be akcizo ženklų ir beveik 12 tūkst. eurų grynųjų pinigų. Sulaikytas 56-erių Pasvalio rajono gyventojas.