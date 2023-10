Supernovos blyksnio bangos pasiekė Žemę – jį pirmą kartą aptiko DI ir tai padarė geriau nei žmogus

Gavęs šaltinio spektrą, įvertino, jog tai greičiausiai supernova ir nusiuntė užklausą sistemai SNIascore, kuri skirta supernovų klasifikacijai pagal spektrą. Atsakymas, jog SN2023tyk yra Ia tipo supernova – baltosios nykštukės sprogimas – gautas ir viešai paskelbtas spalio septintą. Mažiau nei keturios paros nuo pirmo užfiksavimo iki klasifikacijos paskelbimo – daug geresnis rezultatas, nei būdavo anksčiau. Be to, viskas pasiekta be žmonių įsikišimo, taigi astronomai gali skirti savo laiką sudėtingesnei analizei.