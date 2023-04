Pasaulio pabaigos ledynas yra arti savo galo: galimos jo griūties pasekmės kelia šiurpą

JAV, Jungtinės Karalystės ir Švedijos jūrų geologai į 700 m gylį po tamsiu vandenyno paviršiumi pasiuntė autonominį oranžinį povandeninį robotą vardu Rán. Per 20 valandų trukusią misiją robotas kartografavo priešais ledyną esančią neužšalusią Hjustono miesto dydžio vandenyno dugno teritoriją. Didelės raiškos nuotraukos atskleidė, kaip ledyno frontas traukėsi praeityje ir kas gali laukti ateityje.

Kažkada per pastaruosius 200 metų buvo šešių mėnesių laikotarpis, kai Tveitso ledyno frontas atsitraukė dvigubai greičiau nei per 1996–2009 m. laikotarpį ir trigubai greičiau nei per 2011–2017 m. laikotarpį. Lėtesnis ledo milžino nykimas pastaruoju metu gali skambėti teigiamai, tačiau šis atradimas verčia mokslininkus sunerimti. Pasak jų, ledyno būklė gali labai greitai pasikeisti ir „panašus greitas tirpimas gali vykti netolimoje ateityje“.