Nykštukinėje Saulės sistemos planetoje NASA aptikti organiniai junginiai – ženklas apie sąlygas nežemiškai gyvybei užsimegzti

Jupiterio trojėnų ir Asteroidų žiedo asteroidų raidos skirtumai turėtų pasireikšti ir per organinių medžiagų pasiskirstymą, taigi analizuodami pastarąjį, galėsime geriau suprasti, kaip vystėsi įvairios Saulės sistemos dalys.

Be to, šiuo metu svarstoma galimybė surengti dar vieną misiją į Cererą, kuri paimtų iš jos mėginių pargabenimui į Žemę. Aišku, to reikėtų laukti ne vieną dešimtmetį, bet perspektyva betarpiškai nagrinėti sudėtingus organinius junginius iš kito dangaus kūno masina ne vieną astronomą.