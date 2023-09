Lietuvio mokslų daktaro Justo Svirelio tyrimai paskelbti prestižiniame mokslo žurnale: paaiškino, kuo svarbūs jo atlikti eksperimentai

Ši sąvybė leidžia atidaryti ir uždaryti nanoertmes, jog būtų galima valdyti baltymų judėjimą į ir iš jų. Kai polimeriniai šepetukai yra „prailgintoje“ (angl. extended) formoje, nanoertmės yra uždarytos baltymų judėjimui, tačiau skysčiai bei jonai ir mažos molekulės gali judėti pro jas laisvai. Dėl to, šiose nanoertmėse (tūris gali siekti 1-ą atolitrą) galima „uždaryti į spąstus“ nuo 500 iki 1000 baltymų (koncentracija nanoertmėse gali siekti 60 g/l).

Mūsų sistema leidžia naudoti daugelį šių ertmių tuo pačiu metu analizuojant biomolekules įvairiais mikroskopiniais metodais. Be to, šiame tyrime parodome, kad galima vykdyti natyvines enzimatines kaskadines reakcijas šiose polimeriniais šepetukais dengtose nanoertmėse, pastoviai tiekiant reagentus. Ši platforma žymiai išplės dabartines galimybes optiškai analizuoti baltymų sąveikas (pavyzdžiui, oligomerizacijų dinamikas)“, – dėstė mokslininkas dr. J. Svirelis.

Kuo svarbus šis tyrimas ir jo išvados?



Pasak J. Svirelio, visų pirma svarbus yra pats baltymų tyrinėjimas. Be baltymų joks gyvas organizmas negalėtų funkcionuoti ar tiesiog būti „gyvas“. Baltymai yra atsakingi už begalę funkcijų – mūsų, augalų ir kitų organizmų struktūrose. Juos galima rasti raumenyse, smegenyse ir kituose audiniuose, tad šių biomolekulių svarba yra neginčijama. Analizuojant baltymus galima išsiaiškinti, kaip veikia mūsų ir kiti organizmai. Be to, žinant, kaip baltymai sąveikauja natyvioje konformacijoje su kitomis molekulėmis, galima sukurti tikslingus vaistus gydyti įvairias ligas.