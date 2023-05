Kuriama didžiausia pasaulyje povandeninė bazė: tai bus lyg Tarptautinės kosminės stoties atitikmuo vandenyne

Be to, povandeninės stoties šonuose ir lubose bus įrengti dideli iliuminatoriai, pro kuriuos pateks natūrali šviesa – taip bus kompensuotas saulės šviesos trūkumas, kurį prieš šešis dešimtmečius akcentavo J. Cousteau.

Vienas didžiausių povandeninės bazės, tokios kaip „Protėjas“, pranašumų yra tai, kad jos gyventojus veikia toks pats slėgis, kaip ir juos supančiame vandenyne, todėl nėra pavojaus susirgti dekompresine liga. Be to, akvanautai, rinkdami mėginius ir atlikdami stebėjimus, gali nardyti iki 12 valandų per parą.