Įspūdingą raudoną vaivorykštę Kupiškio rajone pagavęs fotografas paaiškino, kaip jam tai pavyko: kas tai per reiškinys?

Tiesa, raudonos vaivorykštės ryškumą galėjo lemti ir dar vienas reiškinys atmosferoje. Remiantis „Orai ir klimatas Lietuvoje“ duomenimis, po to, kai buvo užfiksuota raudona vaivorykštė, jau kitą dieną buvo pranešta apie Rytų Lietuvoje pastebėtą balkšvai gelsvą dangų – mėlynos spalvos jame beveik nebuvo.

„Panašu, kad mums užnešė dūmų iš Kanados gaisrų. Per keletą parų jie atkeliavo nuo Kanados pro Grenlandiją. Be to, visa tai atnešė žemo slėgio sūkurio priekinė dalis. Stebėkite saulėlydį. Jis bus rausvesnis nei įprastai“, – pranešė „Orai ir klimatas Lietuvoje“.