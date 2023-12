Aplink asteroidą Cheironą – paslaptingos medžiagos dariniai, rodo naujausi tyrimai

Be to, 2011 metais tiek prieš asteroidą, tiek už jo buvo matoma po du telkinius, kurių atstumai nuo asteroido į abi puses vienodi – to ir tikėtumėmės iš dviejų žiedų, supančių asteroidą. 2018 metų okultacijoje atsirado papildoma sankaupa prieš asteroidą, o ir atstumai nuo asteroido tapo šiek tiek skirtingi.