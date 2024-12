Bumblauskas rusiškai kultūrai siūlo taikyti „atšalimą“: kai Ukraina kraujuoja, nėra ko reikšti meilę Putino dirigentams

– Iš esmės, po pirmosios revoliucijos 1917 metų vasarį ji tokia ir tapo.

– Tokia, kurioje yra ministras pirmininkas su rimtais įgaliojimais.

– Pirmojo pasaulinio karo metais.

– Taip, iš Peterburgo rauna per aplink Botnijos įlanką į Stokholmą. Ta Dūma buvo kaip šviesulys. Tai laikotarpis iki bolševikų. Galima sakyti, su laikinąja Kerenskio vyriausybe, kuri yra dėl to laikinoji, kad visi laukia steigiamojo suvažiavimo. Laukia to parlamento, kuris nuspręs, kokia turi būti Rusijos santvarka po Nikolajaus, po monarchijos nuvertimo. Ir bolševikai, kaip žinia, išvaikė tą Vyriausybę. Kaip tik šitoje vietoje, galima sakyti, yra riba. Bet štai, iki 1917 metų, iki Kerenskio vyriausybės, kartu su Nikolajaus II–ojo, kai jau pralaimėjo rusų–japonų karą, rusai, rosijanai pasidaro šiek tiek sukalbamesni, nes gerokai gauna į skudurus. Tai Nikolajus II po rusų–japonų karo, o Aleksandras II, pralaimėjęs Krymo karą, gavęs nuo prancūzų–britų sąjungininkų. Jie tada pasidarė geresni, atsirado Aleksandro reformos, tada suprato, kad Rusija yra atsilikusi, tada atsirado Varšuvos–Peterburgo geležinkelis. Atkreipkite dėmesį, 1862 metai – čia ta pati epocha. Ir kaip tik tas keturiasdešimtmetis, penkiasdešimtmetis, iki to, ką vadiname 1905 metų Rusijos revoliucija, tais metais Lietuvoje – Didysis Vilniaus Seimas 1905 m., po kurio Lietuva atsigauna. Turime labai dinamišką dešimtmetį. Toks dinamiškas dešimtmetis Lietuvoje bus tik Smetonos laikais, po 1930 m., nekalbu apie mūsų laikus. Taigi, taip Rusija judėjo vakarietiškai europine linkme. Tą reikia matyti, o mes to nematome. Mums visa tai užgožė spaudos draudimas, pakarti sukilėliai ir panašiai. Tuo metu rosijanų kultūra bando prilygti Europinei dimensijai. Peterburgas ir čia – Čaikovskis. Aš visada noriu panervinti rosijanus: O Čaiko pavardė kokia? Aišku, Čaikovskio seneliai ar proseneliai iš Poltavos, o Poltava kas? O „Čaika“ yra kas? Kazokų laivas. Giliau pakapsčius, juk mes dabar sakome: „Jeigu tu nepuoselėji tos kultūros prieinamumo, žinomumo ir suvedi tik į vieną šalikelę, tai viską gali padaryti rosijanais“. Tačiau Rusijos imperijos kultūra buvo įvairesnė.