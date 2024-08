Internautai šėlsta dėl „prognozės“ seriale „Simpsonai“: sureagavo ir filmuko kūrėjas

Be to, nesutampa ir kai kurios K. Harris ir filmuke inauguruojamos Lizos aprangos detalės. Pavyzdžiui, pastebėta, kad dalis socialiniuose tinkluose išplatintų fotografijų buvo specialiai retušuotos, kad K. Harris kostiumėlio spalva atrodytų labiau purpurinė ir panašesnė į Lizos kostiumėlį, tačiau tikrosiose J. Bideno inauguracijos ceremonijos nuotraukose viceprezidentės švarkelis labiau primena rugiagėlių spalvą. Be to, serialo epizode Liza vilki pilką megztinį aukštu kaklu, o K. Harris palaidinės spalva atkartoja švarkelio spalvą.