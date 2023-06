Klimatologas pateikė ilgalaikę prognozę: birželis pažers staigmenų – maloniai nustebins mėnesio pabaiga

„O stabilumą šiam anticiklonui suteikia jo vertikalus storis – aukštuminis anticiklonas su jam būdinga uždara cirkuliacija tęsiasi iki pat tropopauzės (apie 12 km aukštyje). Savo rytinėje periferijoje (ties Baltijos regionu) šis anticiklonas „gena“ vėsų ir sausą orą iš poliarinių Šiaurės Atlanto rajonų link Baltijos ir toliau link Karpatų ir Ukrainos. Atmosferos frontai keliaudami iš šiaurės vakarų per Baltiją paprastai paveikia tik dalį rytinio Baltijos regiono, todėl net tie ir negausūs krituliai pasiskirsto teritorijoje labai netolygiai. Kitas toks atmosferos frontų bandymas prasiskverbti per aukšto slėgio sritį prognozuojamas sekmadienio antroje dienos pusėje, bet, tikriausiai, atneš nedidelius kritulius tik į šiaurinę ir šiaurės vakarinę Lietuvos dalį. Tiesa, rytoj bei poryt dieną šaltoje oro masėje vietomis gali susidaryti pavieniai kamuoliniai lietaus debesys su trumpalaikiais krituliais, tačiau tiksliai numatyti jų vietą per daug sudėtingas uždavinys“, – rašo klimatologas.