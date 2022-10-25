Фейк: “Мария Захарова вывела на чистую воду литовского политикана и всю его семейку”

Teiginiai



1) В Литве попираются базовые законы и права человека;

2) Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис, прадед Габриэлюса Ландсбергиса, нынешнего министра иностранных дел Литвы, сотрудничал с фашистами и тайной нацистской полицией гестапо, непосредственно участвовал в создании концентрационных лагерей по всей Литве;

3) Витаутас Ландсбергис, дед Габриэлюса Ландсбергиса активно сотрудничал со спецслужбами Советского Союза и по их рекомендации был определен в лидеры движения литовской интеллигенции "Саюдис" в поддержку перестройки;

Вердикт:

Госпожа Мария Захарова на чистую воду никого не вывела, все что в очередной раз сделала Захарова, это в очередной раз распространила ложную информацию о предках главы литовского министерства иностранных дел – Габриэлюса Ландсбергиса и повторила нарратив о том, что Литва не является демократической страной. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras



Российские политики, пресса, должностные лица и пророссийские блогеры с завидным постоянством возвращаются вот уже в течение ряда лет к теме семьи Ландсбергисов и к тому, что, по их мнению, в Литве – попираются права человека. Мы подготовили ряд материалов, в которых объясняем почему и как Мария Захарова где не договаривает а где и манипулирует фактами, когда рассказывает о прошлом Ландсбергисов, и когда критикует Литву, и страны Балтии за “нарушение прав человека”.

В Литве без исключения у всех жителей есть неограниченный доступ к информационным изданиям на русском языке, которые не контролируются Российской Федерацией. В стране действуют школы с русским языком обучения, в которых обучается около 12 тыс. учащихся.

Александр Радченко, юрист и общественный деятель из Литвы в комментарии для DELFI, заявил “к вопросу о законности и легитимности литовского правительства – литовский парламент был избран в 2020 году в ходе свободных, честных выборов, в тайном голосовании и на широкой конкурентной основе. Абсолютную легитимность избранного парламента подтвердили независимые международные наблюдатели, например, из миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В литовском правительстве или других органах власти нет ни одного политика, находящегося под следствием, в международном розыске или под международными санкциями. Так что все разговоры о “преступном режиме”, “нелегитимном правительстве” – это бред сивой кобылы”.

Семья Ландсбергисов – миф и реальность:

Более чем сомнительно, что “Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис, прадед Габриэлюса Ландсбергиса, нынешнего министра иностранных дел Литвы, сотрудничал с фашистами и тайной нацистской полицией гестапо, непосредственно участвовал в создании концентрационных лагерей по всей Литве”.

В историографии нет даже подтверждения того, что само правительство вместе с оккупационными властями создало целую сеть таких лагерей по всей территории Литвы. Также не подтверждается, что Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис играл в этом процессе какую-то особую роль. С другой стороны, существование такого процесса сотрудничества вообще сомнительно, ведь 25 июня 1941 года оккупационные силы все еще находились у власти. Оккупационные немецкие власти ясно дали понять членам Временного правительства Литвы, что не намерены признавать независимость, провозглашенную восставшими и также не намерены признавать провозглашенное ими правительство в качестве руководящего органа независимого литовского государства.

В такой ситуации Временное правительство Литвы как институт власти вряд ли могло сотрудничать с оккупационной администрацией с целью создания целой сети концентрационных лагерей по всей Литве. Есть только сообщения о том, что правительство участвовало в создании одного лагеря. В протоколе заседания Кабинета министров Временного правительства Литвы от 30 июня 1941 года говорится, что они заслушали доклад коменданта Каунаса, полковника Бобелиса, о создании батальона и еврейского концентрационного лагеря.

Создание еврейского концентрационного лагеря было одобрено, и это было поручено заместителю министра коммунального хозяйства, Швипе в контакте с полковником Бобелисом. С другой стороны, создание еврейского концентрационного лагеря в Каунасском форте VII не было идеей Временного правительства Литвы. В 1966 году бывший офицер связи Каунасской 821-й военной комендатуры А. Жемрибас заявил, что 29 июня 1941 года генерал фон Поль, военно-полевой комендант, сообщил ему о полученном из Берлина приказе сконцентрировать евреев в отдельном лагере. Резня евреев в Каунасском форте 29 октября 1941 года была организована сотрудниками немецкой полиции безопасности и СД в Литве (во главе со штандартенфюрером СС Карлом Егером).

Жертвы были доставлены на место расправы с Площади демократов, которая была частью Каунасского гетто, где они были отобраны из примерно 27 000 евреев. Отбор проводился сотрудниками гестапо. На момент расправы Временного правительства Литвы не существовало уже более двух месяцев. Нет никаких доказательств того, что Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис после завершения своих обязанностей в качестве министра якобы работал в полиции безопасности Германии и СД, и что в качестве сотрудника последней он оказал большое влияние на массовые убийства, о которых идет речь.

По словам Захаровой, Витаутас Ландсбергис поддерживал контакты с советскими спецслужбами и был назначен лидером “Саюдиса” по их рекомендации. Подобные утверждения не подкреплены никакими документами, хотя такие слухи были. В “Саюдисе” были лица, которые, как выяснилось позже на основании документов КГБ, имели контакты с КГБ, но это не оказало решающего влияния на процессы, развивавшиеся в Литве. КГБ был настроен против любых сил сопротивления, включая людей “Саюдиса”. Более того, движущей силой были люди, не связанные с партийной номенклатурой. Об этом свидетельствуют и документы КГБ, в которых движение рассматривается как враждебная сила, которую необходимо всячески подрывать, поэтому говорить о том, что КГБ инициировал движение, не имеет смысла.