Дезинформация: отец Витаутаса Ландсбергиса участвовал в создании концлагерей в Литве

Teiginiai

1) Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис, прадед Габриэлюса Ландсбергиса, нынешнего министра иностранных дел Литвы, сотрудничал с фашистами и тайной нацистской полицией гестапо, непосредственно участвовал в создании концентрационных лагерей по всей Литве.

2) Витаутас Ландсбергис, дед Габриэлюса Ландсбергиса активно сотрудничал со спецслужбами Советского Союза и по их рекомендации был определен в лидеры движения литовской интеллигенции "Саюдис" в поддержку перестройки.

Verdiktas

Факты, которые легли в основу видеосюжета, подверглись манипуляции. Наш вердикт – манипуляция и дезинформация.

Melo detektoriaus komentaras

Мы получили комментарий из Центра исследования Геноцида и сопротивления жителей Литвы.

Более чем сомнительно, что "Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис, прадед Габриэлюса Ландсбергиса, нынешнего министра иностранных дел Литвы, сотрудничал с фашистами и тайной нацистской полицией гестапо, непосредственно участвовал в создании концентрационных лагерей по всей Литве".

В историографии нет даже подтверждения того, что само правительство вместе с оккупационными властями создало целую сеть таких лагерей по всей территории Литвы. Также не подтверждается, что Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис играл в этом процессе какую-то особую роль. С другой стороны, существование такого процесса сотрудничества вообще сомнительно, ведь 25 июня 1941 года оккупационные силы все еще находились у власти. Оккупационные немецкие власти ясно дали понять членам Временного правительства Литвы, что не намерены признавать независимость, провозглашенную восставшими и также не намерены признавать провозглашенное ими правительство в качестве руководящего органа независимого литовского государства. В такой ситуации Временное правительство Литвы как институт власти вряд ли могло сотрудничать с оккупационной администрацией с целью создания целой сети концентрационных лагерей по всей Литве.

Есть только сообщения о том, что правительство участвовало в создании одного лагеря. В протоколе заседания Кабинета министров Временного правительства Литвы от 30 июня 1941 года говорится, что они заслушали доклад коменданта Каунаса, полковника Бобелиса, о создании батальона и еврейского концентрационного лагеря. Создание еврейского концентрационного лагеря было одобрено, и это было поручено заместителю министра коммунального хозяйства, Швипе в контакте с полковником Бобелисом. С другой стороны, создание еврейского концентрационного лагеря в Каунасском форте VII не было идеей Временного правительства Литвы. В 1966 году бывший офицер связи Каунасской 821-й военной комендатуры А. Жемрибас заявил, что 29 июня 1941 года генерал фон Поль, военно-полевой комендант, сообщил ему о полученном из Берлина приказе сконцентрировать евреев в отдельном лагере.

Резня евреев в Каунасском форте 29 октября 1941 года была организована сотрудниками немецкой полиции безопасности и СД в Литве (во главе со штандартенфюрером СС Карлом Егером). Жертвы были доставлены на место расправы с Площади демократов, которая была частью Каунасского гетто, где они были отобраны из примерно 27 000 евреев. Отбор проводился сотрудниками гестапо.

На момент расправы Временного правительства Литвы не существовало уже более двух месяцев. Нет никаких доказательств того, что Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис после завершения своих обязанностей в качестве министра якобы работал в полиции безопасности Германии и СД, и что в качестве сотрудника последней он оказал большое влияние на массовые убийства, о которых идет речь

По словам Захаровой, Витаутас Ландсбергис поддерживал контакты с советскими спецслужбами и был назначен лидером "Саюдиса" по их рекомендации. Подобные утверждения не подкреплены никакими документами, хотя такие слухи были. В "Саюдисе" были лица, которые, как выяснилось позже на основании документов КГБ, имели контакты с КГБ, но это не оказало решающего влияния на процессы, развивавшиеся в Литве. КГБ был настроен против любых сил сопротивления, включая людей "Саюдиса". Более того, движущей силой были люди, не связанные с партийной номенклатурой. Об этом свидетельствуют и документы КГБ, в которых движение рассматривается как враждебная сила, которую необходимо всячески подрывать, поэтому говорить о том, что КГБ инициировал движение, не имеет смысла.