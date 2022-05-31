Дезинформация: Ландсбергисы работали на фашистов, уничтожали евреев

Тезисы видео:

Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы, живет в государстве, где попираются базовые права человека. Видимо забыл, что в России президент избирается народом. Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис, прадед Габриэлюса Ландсбергиса, в 1941 году стал министром коммунального хозяйства в сотрудничавшем с нацистами правительстве Амброзявичюса-Бразайтиса и непосредственно участвовал в создании концентрационных лагерей по всей Литве, в том числе в Каунасе. Именно там 29 октября 1941 года нацисты осуществили чудовищное злодеяние - в IX форте ими было расстреляно 9 200 евреев, в том числе 4 273 ребенка. Ландсбергис-Жямкальнис также сотрудничал с тайной нацистской полицией – гестапо. После войны бежал в Австралию. Жямкальнис получил право вернуться в литовскую ССР в 1959 году, после того как передал информацию о других беглых нацистах в советские органы безопасности.

Витаутас Ландсбергис, сын Жямкальниса и дед Габриэлюса Ландсбергиса, активно сотрудничал со спецслужбами Советского Союза и по их рекомендации был определен в лидеры движения литовской интеллигенции "Саюдис" в поддержку перестройки. Волей Ландсбергиса эта структура превратилась в сепаратистское движение за выход Литвы из состава Советского Союза. Витаутас Петкявичюс, который вместе с Ландсбергисом входил в инициативную группу "Саюдис", в своей книге так вспоминал об этом – как его называют, сером кардинале - литовской политики: "с первых дней Ландсбергис пытался превратить организацию в верную ему партию, ввести членство, удостоверения, членские взносы. Потом он стал путать деньги "Саюдиса" со своими личными, еще позднее пожертвования соотечественников превратились в личную кассу этого господина, источник зарплаты его сторонников, доплат за участие в митингах и финансирование различных поездок за границу. В том же кармане исчез миллион, собранный канадцами для литовских сирот. Туда же провалился дар норвежцев литовскому народу. Ландсбергис выкрутился заявив, что он якобы создал фонд своего имени".

Комментарий Delfi.ru:

С просьбой прокомментировать видео мы обратились к экспертам из Центра исследования Геноцида и сопротивления жителей Литвы.

• Заявления г-жи Захаровой показывают, что она недостаточно знакома с событиями литовской истории 1940–1941 и 1941–1944 годов. Об этом свидетельствует тот факт, что, по ее словам, прадед Габриэлюса Ландсбергиса - Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис - который в 1941 году стал министром городского хозяйства в правительстве Амбразявичюса, сотрудничал с нацистами и принимал непосредственное участие в создании концентрационных лагерей по всей Литве и в самом Каунасе. Это сомнительно, поскольку в историографии нет подтверждения того, что само правительство вместе с оккупационными властями создало целую сеть таких лагерей по всей территории Литвы. Также не подтверждается, что Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис играл в этом процессе какую-то особую роль. С другой стороны, существование такого процесса сотрудничества вообще сомнительно, ведь 25 июня 1941 года оккупационные силы все еще находились у власти. Оккупационные немецкие власти ясно дали понять членам Временного правительства Литвы, что не намерены признавать независимость, провозглашенную восставшими и также не намерены признавать провозглашенное ими правительство в качестве руководящего органа независимого литовского государства. В такой ситуации Временное правительство Литвы как институт власти вряд ли могло сотрудничать с оккупационной администрацией с целью создания целой сети концентрационных лагерей по всей Литве;

• Есть только сообщения о том, что правительство участвовало в создании одного лагеря. В протоколе заседания Кабинета министров Временного правительства Литвы от 30 июня 1941 года говорится, что они заслушали доклад коменданта Каунаса, полковника. Бобелиса, о создании батальона и еврейского концентрационного лагеря. Создание еврейского концентрационного лагеря было одобрено, и это было поручено заместителю министра коммунального хозяйства, г-ну Швипе в контакте с полковником Бобелисом. Возникает вопрос: почему члены Кабинета министров поручили эту задачу заместителю министра коммунального хозяйства г-ну Швипе, а не министру Витаутасу Ландсбергису-Жямкальнису? Какое реальное отношение он мог иметь к работе по созданию этого лагеря? Это вопросы, на которые пока нет ответа. С другой стороны, создание еврейского концентрационного лагеря в Каунасском форте VII не было идеей Временного правительства Литвы. В 1966 году бывший офицер связи Каунасской 821-й военной комендатуры А. Жемрибас заявил, что 29 июня 1941 года генерал фон Поль, военно-полевой комендант, сообщил ему о полученном из Берлина приказе сконцентрировать евреев в отдельном лагере. В дополнение ко всему этому следует отметить, что из-за ограничений оккупационной власти влияние Временного правительства Литвы не распространялось настолько далеко на территорию края, чтобы оно могло рассматривать вопросы, связанные с созданием конкретных концентрационных лагерей в различных районах края;

• Мария Захарова утверждает, что 9200 евреев были расстреляны по приказу нацистов в форте IX в Каунасе 29 октября 1941 года. Она права в том, что нацисты организовали резню. Резня была организована сотрудниками немецкой полиции безопасности и СД в Литве (во главе со штандартенфюрером СС Карлом Егером). Однако непонятно, как, по ее мнению, Временное правительство Литвы вместе с министром коммунального хозяйства Витаутасом Ландсбергисом-Жямкальнисом могли быть причастны к резне. На момент расправы Временного правительства Литвы не существовало уже более двух месяцев. 5 августа 1941 года под давлением Адриана фон Рентельна, генерального комиссара Литвы, правительство было вынуждено приостановить свою деятельность. 13 августа 1941 года. А. Т. фон Рентельн также подписал приказ о роспуске правительства. Нет никаких доказательств того, что Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис после завершения своих обязанностей в качестве министра якобы работал в полиции безопасности Германии и СД, и что в качестве сотрудника последней он оказал большое влияние на массовые убийства, о которых идет речь;

• Согласно заявлению М. Захаровой, Временное правительство Литвы, сотрудничавшее с нацистами, вместе с министром коммунального хозяйства Витаутасом Ландсбергисом-Жямкальнисом несет ответственность за создание концентрационного лагеря в Каунасе IX форт. Однако следует отметить, что такого лагеря там не было. В периоды независимой Литвы и первой советской эпохи (1940–1941 гг.) IX форт Каунаса служил тюрьмой. Во время немецкой оккупации Литвы (1941–1944 гг.) форт выполнял ту же функцию, что и филиал Каунасской каторжной тюрьмы. Однако, к сожалению, помимо функции тюрьмы, Форту IX было суждено стать местом массовых убийств. Последняя функция была обусловлена не деятельностью тогда еще не существующего правительства, а деятельностью немецкой полиции безопасности и СД в Литве. Резня, устроенная этим немецким репрессивным органом в Каунасском IX форте, была особенно массовой в октябре 1941 года: 4 октября было убито 1845 евреев, а 29 октября – 9200. Никогда еще в Литве не было уничтожено столько людей за такой короткий промежуток времени. Во время этих акций расстреливали не только мужчин, но и женщин, детей и стариков. Наряду с местным населением в Каунасском форте IX были заключены и уничтожены люди из других европейских стран, таких как Австрия, Польша, Франция, Советский Союз и Германия. По неофициальным данным, во время Второй мировой войны в Форте IX было убито около 50 000 человек. Расправа 29 октября 1941 года была примечательна тем, что расстреливались узники Каунасского гетто. Это не был расстрел евреев, которые якобы были заключены в концентрационный лагерь, созданный в форте IX в Каунасе Временным правительством Литвы вместе с министром Витаутасом Ландсбергисом-Жямкальнисом. Жертвы были доставлены на место расправы с Площади демократов, которая была частью Каунасского гетто, где они были отобраны из примерно 27 000 евреев. Отбор проводился сотрудниками гестапо;

• По словам Захаровой, Витаутас Ландсбергис поддерживал контакты с советскими спецслужбами и был назначен лидером "Саюдиса" по их рекомендации. Подобные утверждения не подкреплены никакими документами, хотя такие слухи были. КГБ поддерживал идеи обновления советского режима, особенно в экономической сфере, и хотел контролировать трансформацию всего СССР, а также Литвы, но они лишь наблюдали за происходящим. В "Саюдисе" были лица, которые, как выяснилось позже на основании документов КГБ, имели контакты с КГБ, но это не оказало решающего влияния на процессы, развивавшиеся в Литве. КГБ был настроен против любых сил сопротивления, включая людей "Саюдиса". Более того, движущей силой были люди, не связанные с партийной номенклатурой. Об этом свидетельствуют и документы КГБ, в которых движение рассматривается как враждебная сила, которую необходимо всячески подрывать, поэтому говорить о том, что КГБ инициировал движение, не имеет оснований.

Вердикт:

Факты, которые легли в основу видеосюжета, подверглись манипуляция. Наш вердикт – манипуляция и дезинформация.