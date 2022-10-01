Дезинформация: в Литве нарушаются права русскоязычных

Teiginiai
Verdiktas
Автор поста в Телеграмм-канале, посвященном Литве, манипулирует фактами о системе просвещения в Литве и Беларуси. На самом деле факты указывают на противоположное – русскоязычные, русская культура и русский язык превосходно себя чувствуют в Литве.
Melo detektoriaus komentaras
Нарратив о том, что русские школы, русская культура и права русскоязычных в Литве попираются и грубо нарушаются, является чрезвычайно популярным в среде пророссийских блогеров и кремлевских СМИ. Ранее мы уже подготовили цикл материалов, в которых рассказываем, показываем и доказываем, что русскоязычные, русская культура и русский язык превосходно себя чувствуют в Литве.
У русскоязычных зрителей, читателей и радиослушателей в Литве есть неограниченный доступ к ведущему и самому популярному в Литве информационному порталу на русском языке – RU.DELFI.LT, а также ЛРТ – новостному порталу на русском и польском языках, R RADIO LT (Родное радио), “Радио Радуга” (Клайпеда), NEWS.TTS.LT (Висагинас), телеканал “Дождь”, русской службе BBC, русской службе Deutsche Welle, телеканал “Настоящее Время”, Радио Свобода и многим другим русскоязычным источникам информации.
Русскоязычные школы в 2021 году насчитывали 12 552 тыс. учащихся, польские– около 9 119 тыс. учащихся. На сегодняшний день в Литве действует 46 школ с польским языком обучения и 27 школ с русским языком обучения. Педагогов, которые преподают в школах с русским языком обучения, не терроризируют и не запугивают, в отличии от педагогов, которые преподают в литовских школах в Беларуси или в кружках литовского языка в Калининграде.
- Источники
- Манипуляция: Литва - пьющая страна гастарбайтеров с массово закрывающимися русскими школами
- Фейк: в Литве украинских детей заставляют учиться в русских школах
- Министерство просвещения, науки и науки – данные по школам национальных меньшинств
- Уроки литовского языка запрещены в Беларуси, литовские учителя в России ограничены судом, учителя опасаются репрессий