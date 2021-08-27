Тезисы текста:

1) В Литве у власти находится фашистский режим, совершающий преступления против собственных граждан и человечности. Правящая элита Литвы преступна и должна понести наказание за свои деяния, которые нужно тщательно фиксировать, документировать и готовить для будущего уголовного процесса;

2) Простые литовцы не верят в то, что власти действуют в их интересах, а не просто ужесточают полицейский режим ради удержания власти и запугивания населения;

3) Там разрушили все советское, в том числе и систему инфекционных больниц, сократили количество коек — и это главная причина того, что страну накрывает очередная волна, а власти пытаются компенсировать свои стратегические просчеты жесткими мерами, грозящими домашним арестом тысячам сограждан. Потому они и выходят на улицы, не хотят сидеть запертыми в четырех стенах, не верят правящим, которых открыто называют лжецами и идиотами. А те отвечают своему народу дубинками, слезоточивым газом, жесткими задержаниями и бронетехникой;

4) Сейчас из-за бездарности и тупости элит литовский народ начал пробуждаться и прозревать. В их бедах, неудачах, проблемах виноваты не соседи, а собственные власти, проводящие разрушительную политику внутри и вовне страны. Именно на них лежит ответственность за все.

Манипуляция: режим Лукашенко демократический, а в Литве - фашистский © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности:

Разговоры о жестокости литовской полиции по отношению к демонстрантам в Вильнюсе со страниц общественно-политического издания, находящегося в ведении Администрации Президента Республики Беларусь, напоминают логику "сам дурак", поскольку все в курсе того, как белорусские силовики разгоняли протесты в Беларуси после выборов 2020 г. и с какими последствиями столкнулись многие их участники. Сюда же стоит добавить статистику по задержанным, осужденным и вынужденно уехавшим из страны.

Человек, позиционирующий себя как политолог и философ, не может не знать, что такое "фашистский режим". Здесь стоит привести цитаты Б. Муссолини о том, что "фашизм желает сильного, органичного и в то же время опирающегося на широкую народную базу государства" и что "фашистское государство организует нацию, но оставляет для индивидов достаточное пространство; оно ограничило бесполезные и вредные свободы и сохранило существенные". Причем право определения перечня последних принадлежит исключительно этому самому государству.

Является ли таковой современная Литва? Безусловно, нет, поскольку в Литве существует четко выстроенная система, в рамках которой индивид может защитить свои права, в т.ч. посредством независимых судов.

Фраза о том, что "более двадцати лет у власти там находятся националисты-консерваторы, контролирующие внешнюю политику, и спецслужбы, подавляющие любое инакомыслие" свидетельствует о некомпетентности "эксперта" и его предвзятости. Простой анализ фамилий в составе правительств Литвы за последние двадцать лет показывает, что консерваторы присутствовали в нем в обоих правительствах А. Кубилюса (1999-2000 и 2008-2012) и нынешнем правительстве И. Шимоните. Кроме того, анализ контекста любых выборов в Литве показывает абсурдность каких-либо заявлений о "подавлении любого инакомыслия".

Что же касается рассуждений Алексея Дзерманта о том, что "медицинские системы западных стран в принципе не способны справляться с такой напастью", то они являются дилетантскими. Успешность борьбы с коронавирусной инфекцией зависит не только от властей, но и от дисциплинированности общества, поскольку оно требует должного уровня социальной ответственности по отношению не только к себе и своим близким, но и ко всем членам общества.

Нериюс Малюкявичюс, политолог, преподаватель Института международных отношений и политических наук:

Режим Александра Лукашенко пользуется услугами ряда обозревателей, политологов, которые образовали своеобразную группу информационной поддержки. В ней выделяются такие активные деятели, как, например, Азаренок или Дзермант, которые создают и затем распространяют нарративы и мифологию, которая требуется официальному Минску. Согласно ей, Беларусь окружают враги, страна – это осажденная крепость, а вокруг одни фашисты. Любые события в Западных странах являются поводом, чтобы вновь и вновь распространять такие нарративы. В этом случае таким триггером послужил митинг противников вакцинации у парламента Литвы.

Нужно обратить внимание, что сам стиль материала, который написал Алексей Дзермант и который опубликовала "Советская Белоруссия", – это чистой воды пропаганда. Можно даже сказать, что автор активно использует элементы политтехнологий. Прежде всего, это попытки при помощи абсурдных сравнений убедить читателей, что митинг противников вакцинации у Сейма, на который, согласно оценкам литовский полиции, собралось около 5 тыс. человек, а вечером во время беспорядков присутствовало всего лишь несколько десятков / сотен человек – это огромный митинг, волеизъявление всех граждан Литвы. Более того, автор старательно пытается использовать пропагандистскую технику наклеивания этикеток – называет Литву диктатурой, а политиков - фашистами. Также автор апеллирует к авторитетам, которыми для него является, например, Мария Захарова, представитель МИДа Российской Федерации. Помимо этого, господин Дзермант пытается доказать, что Литва разрушила медицинскую систему, созданную в советское время. Так вот, все это - классический пример техник пропаганды.

Александр Радченко, известный юрист и общественный деятель из Литвы:

К вопросу о законности и легитимности литовского правительства – литовский парламент был избран в 2020 году в ходе свободных, честных выборах, в тайном голосовании и на широкой конкурентной основе. Абсолютную легитимность избранного парламента подтвердили независимые международные наблюдатели, например, из миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В литовском правительстве или других органах власти нет ни одного политика, находящегося под следствием, в международном розыске или под международными санкциями. В отличии от, скажем, белорусских органов власти. Так что все разговоры о "преступном режиме", "нелегитимном правительстве" – это бред сивой кобылы.

Вердикт:

Комментарий, который для "Советской Белоруссии" написал Алексей Дзермант содержит неточности, умалчивает ряд фактов и сильно преувеличивает другие. Статья белорусского политического обозревателя содержит пропагандистские штампы, которые должны убедить жителей Беларуси в том, что Литва является недемократическим, фашистским государством, а жителей страны – в том, что правительство страны не справляется с задачами по управлению государством. Совет Европейского союза назвал газету "Советская Белоруссия" "главной пропагандистской газетой" белорусских властей. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь.