В итоговый выпуск мы пригласили наиболее востребованных в этом году экспертов - медика, экономиста и политолога, чтобы с толком и расстановкой попрощаться с 2021-м и шагнуть в 2022 год.

Гостями студии "Delfi. Главное" и собеседниками ведущего итогового выпуска Дмитрия Семенова стали профессор Вильнюсского университета, директор Института наук о здоровье Наталья Фаткулина, экономист "Brandnomika" Александр Изгородин и политолог, профессор университета им. Витаутаса Великого Шарунас Лекис.

Как это было?

2021 год в Литве начался с рекордных показателей заражения коронавирусом, ужесточенного карантина и выявления нового штамма. Из-за стремительно ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране было введено ограничение на поездки между муниципалитетами, собрания, также началась вакцинация уязвимых групп от коронавируса.

Летом было принято решение ввести "паспорт возможностей" для привитых и переболевших, что вызвало волну недовольства в обществе. В этой связи 10 августа у здания Сейма Литвы прошел массой протест, который перерос в беспорядки. Несмотря на сопротивление и недовольство, этот документ все же был введен и используется до сих пор.

В этом году работу начало и новое правительство, правящее большинство которого – консерваторы и либералы. Премьером стала Ингрида Шимоните, которая в 2019 году боролась за пост президента страны.

Правительству довелось не только искать пути борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями, но и встретиться с новыми вызовами, один из которых – принудительная посадка самолета Ryanair, летевшего в Вильнюс, в Минске, и последующее задержание оппозиционного журналиста и главного редактора телеграмм-канала Нехта Романа Протасевича. Президент Литвы из-за этого инцидента призвал партнеров реагировать на эту угрозу, генпрокуратура начала расследование по факту насильственной посадки самолета, также вступил в силу запрет, не позволяющий прилетать в Литву самолетам, которые следовали через воздушное пространство Беларуси. В июне ЕС ввел против Беларуси секторальные санкции.

Но на этом проблемы не закончились. В июне в Литве начался миграционный кризис: тысячи нелегалов незаконно пересекали госграницу страны со стороны Беларуси. Вильнюс и страны ЕС назвали это гибридной агрессией, организованной минским режимом. В августе Литва начала применять политику разворота таких иностранцев, делая их попадание на территорию страны невозможным. Также началось строительство забора на границе с Беларусью, попавших в страну до начала августа мигрантов стали отправлять в страны происхождения и мотивировать одноразовой выплатой в 300 евро. Несмотря на то, что ситуация на границе Литвы сейчас более спокойная, сказать, что кризис завершился, пока нельзя.

Немаловажным аспектом этого года стал рост инфляции и цен на продукты, отопление, электроэнергию и газ (средние показатели роста на видео: продукты и алкоголь – 7 процентов, отопление – 60 процентов, электроэнергия – 20-30 процентов, газ – 36 процентов). Экономисты объясняют рост продовольственных цен увеличением размеров заработной платы, а подорожание электроэнергии и газа – ростом цен на сырье. Прогнозы показывают, что цены продолжат расти и в 2022 году.