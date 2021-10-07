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В чем причина стремительного роста цен на электроэнергию и газ, подорожания отопления в новом сезоне, как справятся с этим и другими экономическими вызовами предстоящей зимой жители Литвы? В новом выпуске "Delfi.Главное" ищем ответы с экономистом агентства Brandonomika Александром Изгородиным.

В Каунасе прошел ежегодный девятый конгрессе исследователей Беларуси, участники которого обсудили, перспективу изменений в стране, и каким может быть ее будущее.

Подводим итоги этого крупнейшего слета белорусских экспертов и ученых в разных областях с организатором конгресса, директором института политических исследований "Палітычная сфера" Андреем Казакевичем.

Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов.

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