В Каунасе прошел ежегодный девятый конгрессе исследователей Беларуси, участники которого обсудили, перспективу изменений в стране, и каким может быть ее будущее.
Подводим итоги этого крупнейшего слета белорусских экспертов и ученых в разных областях с организатором конгресса, директором института политических исследований "Палітычная сфера" Андреем Казакевичем.
Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов.
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