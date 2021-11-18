В Германии и других странах ЕС многие эксперты и политики критически оценили телефонные разговоры о ситуации на границе Меркель и Макрона с Лукашенко и Путиным. Остановит ли это Лукашенко? К каким последствиям могут привести такие переговоры через головы Литвы и Польши? Будет ли принят пятый пакет санкций?
Какую роль в мигрантском кризисе играет Кремль? Как в этой ситуации работала машина дезинформации?
Главную тему этого месяца обсуждаем с Франаком Вячоркой, советником лидера демократической белорусской оппозиции Светланы Тихановской, российским политологом Фёдором Крашенинниковым и литовским политологом Нериюсом Малюкявичюсом.
Также в выпуске - литовский поэт, эссеист и переводчик, правозащитник Томас Венцлова о намерении Генпрокуратуры России закрыть общество "Мемориал".
Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 12.00.
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