Около 5 тысяч человек во вторник собрались у Сейма в Вильнюсе, чтобы выразить свое неодобрение планируемым правительством ограничениями. После заседания Сейма часть протестующих заградила выходы из парламента и выезд из внутреннего дворика. Когда полицейские начали оттеснять их от здания, возникли беспорядки - в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ. Пострадали журналисты, которые работали на месте событий. О митинге, протестующих и беспорядках говорим с нашим коллегой Евгением Титовым и депутатами Сейма Томасом Томилинасом и Витаутасом Бакасом.
Год назад в Беларуси прошли президентские выборы, победу на которых приписал себе Александр Лукашенко. Затем последовали массовые протесты и жесткие репрессии. О том, что изменилось за этот революционный для белорусов год, в интервью с представителем Светланы Тихановской по правовым вопросам Сергеем Зикрацким.
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