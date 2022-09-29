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В социальных сетях появился видеосюжет, автором которого является Андрей Угланов, известный российский журналист. Он пытается доказать, что Германия, Польша и Беларусь могут выдвинуть территориальные претензии к Литве - сама она мирно и добровольно вошла в состав СССР в 1940 году. Мы проверили эти и другие откровения Угланова и выяснили, что он сознательно и превратно рассказал все, что только возможно. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Манипуляция / Фейк: Беларусь, Германия и Польша могут предъявить права на территории Литвы
Манипуляция / Фейк: Беларусь, Германия и Польша могут предъявить права на территории Литвы
© Ekrano nuotr.

Teiginiai


1) Литовцы и поляки, земли которых попали под власть Российской империи, никогда не бунтовались, жили спокойно вплоть до 1915 года, когда территории, на которых они жили, были оккупированы германскими войсками;

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2) Сталин вернул литовцам Вильнюс, который у последних захватили поляки. По секретному протоколу Молотова-Риббентропа Литва отходила в сферу интересов Германии, но после вторжения Германии в Польшу 1 сентября 1939 года, уже 17 сентября Советский Союз вернул Западные земли Беларуси, в том числе и Вильнюс, захваченный Польшей в ходе советско-польской войны 1920 года;

3) 25 сентября 1939 года Сталин инициировал переговоры с Германией об отказе от претензий на Литву в обмен на территории Варшавского и Люблинского воеводств Польши, которые уже были захвачены немцами. 10 октября 1939 года в Москве был подписан договор о передаче Литве города Вильно и виленской области и взаимопомощи между СССР и Литвой. Договор предусматривал ввод в Литву 20 тыс. контингента Красной Армии;

4) 21 июля 1940 года Народный сейм Литвы провозгласил образование литовской ССР и 3 августа 1940 года Литва была принята в состав СССР вместе с Вильнюсом и его территориями. В 1940 году, уже в составе Советского Союза, Литва получила часть территории Советской Беларуси, в том числе и курорт Друскининкай;
5) 1941 год. Советский Союз выкупил у немцев Вилькавишкес за 7,5 млн долларов (то есть купил фактически Сувалкский коридор) и отдал его Литве;

6) В 1945 году Советский Союз литовцам передал и Мемель, то есть Клайпеду;

7) Литовцы объявили блокаду Калининграда, что равноценно объявлению войны;

8) На территорию Литвы могут предъявить претензии Беларусь, Германия, Польша.

Verdiktas


Практически весь видеосюжет, который подготовил Угланов, является одной большой дезинформацией с мистификациями и ложью. Российский журналист всячески манипулирует фактами, превратно толкует события и, наконец, просто нагло врет. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras


Поляки и литовцы поднимали два больших восстания против Российской империи – одно в 1830 – 1831 годах и второе в 1863 – 1864 годах. Оба восстания были масштабными, количество жертв исчислялось десятками тысяч человек.

В видеосюжете Угланов лишь вскользь касается пакта Молотова-Риббентропа о ненападении и секретного протокола к этому пакту. Согласно этому протоколу, вся Восточная Европа была поделена на германскую и советскую сферы влияния. Территория Польши к востоку от линии, образованной реками Нарев, Висла и Сан, попадала в советскую сферу влияния. Протокол также относил Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию к советской сфере влияния и, кроме того, затрагивал вопрос об отделении Бессарабии от Румынии.

Угланов полностью игнорирует факт агрессии 17 сентября 1939 года со стороны Советского Союза по отношению к Польше, когда насчитывающая почти миллион человек Красная Армия ударила в спину сражающейся с Третьим Рейхом Польше. Часть территории Польши, которая оказалась оккупирована Красной Армией, Советский Союз разделил между Украинской ССР, Белорусской ССР и передал Литве Вильнюс и виленский край. Да-да, то, что Угланов называет возвращением, на самом деле было нападением, захватом и аннексией территории Польши Советским Союзом.

Так как Германия во время войны с Польшей захватила и оккупировала более обширную ее территорию, чем было предусмотрено в Пакте Молотова-Риббентропа, то в подписанном 28 сентября 1939 г. договоре о дружбе и границе между Германией и Советским Союзом стороны официально договорились об общей границе между этими государствами. Согласно подписанному к договору секретному протоколу, Германия отдала Литву в сферу влияния Советского Союза в обмен на Варшавское и Люблинское воеводства Польши.

К этому моменту на границе с Литвой, Латвией и Эстонией Советский Союз сосредоточил 437 235 военнослужащих, 3 052 танков и 3 635 артиллерийских орудий. Угланов говорит о том, что Литва подписала с СССР пакт о взаимопомощи, но “забывает” вспомнить, что 3 октября 1939 г. председатель Совета Народных Комиссаров СССР (далее – Совнарком) В. Молотов пригрозил Литве, что если она откажется от заключения пакта о взаимопомощи, Советский Союз «будет вынужден не считаться с сейчас объявленным Литвой нейтралитетом». Фактически отдавая Литве, согласно договору о взаимной помощи, Вильнюс и дислоцируя на ее территории части своей армии, в дальнейших переговорах с Литвой Сталин заведомо занял позицию хозяина, а на территории Литвы оказался 20-тысячный контингент советских войск. Подробно прочитать о том, какие события предшествовали оккупации, а затем произошли во время аннексии Литвы Советским Союзом, можно здесь и здесь.

Поздним вечером 14 июня 1940 г., когда внимание мира было приковано к Франции, В. Молотов находившемуся тогда в Москве Ю. Урбшису вручил ультиматум правительства СССР, согласно которому правительство Литвы обвинялось в нарушении договора о взаимопомощи, требовалось создать новое, приемлемое для Москвы правительство и впустить в Литву неограниченный контингент Красной Армии.

Выборы в Народный сейм, члены которого приняли решение о вступлении Литвы в СССР, были сфальсифицированы, во время выборов шли репрессии – против членов бывшего правительства Литвы, военных, полицейских, общественных деятелей. Само голосование Народного сейма о вступлении в СССР также прошло с грубыми нарушениями. Об этом можно узнать здесь. Курорт Друскининкай оказался в составе Литвы практически сразу после ее аннексии Советским Союзом и трансформации в Советскую Социалистическую Республику.

В 1940 году город Вилкавишкис находился в составе Литве и как и вся страна был оккупирован советскими войсками. С историей города можно ознакомиться здесь. Отметим, что город никогда не являлся частью Пруссии, об этом можно прочитать здесь. Город после раздела Польши принадлежал Российской империи и находился в составе Сувалкской губернии.

Литва не объявляла блокаду Калининградской области. Все ,что делает официальный Вильнюс, - это выполняет предписания Европейского Союза по введенным в отношении России санкциям за развязанную ею войну в Украине.

С подробным разбором, откуда в российских СМИ появился миф о том, Сталин передал Литве Мемель / Клайпеду, можно ознакомиться в нашем материале.

Вкратце:

Каролис Зикарас, историк и эксперт Департамента стратегических коммуникаций по планированию и анализу Вооруженных силы Литвы: Клайпеда автоматически, де-юре, вернулась в состав Литвы по окончании Второй мировой войны. Сталину не нужно было ничего отдавать Литве, и с юридической точки зрения законы 1948 года ничего не меняли, а лишь констатировали факт, который уже имел место.

Витаутас Йокубаускас, доктор наук, преподаватель Клайпедского университета: Клайпедский регион принадлежит Литве на основании договоров 1919, 1923–1924 и 1928 годов между Германией, Антантой и Литвой, в которых Советский Союз никак не фигурировал. Поэтому не может быть и речи о каких-либо параллелях или дарах. Германия дважды уступила эту территорию в договорах с Антантой в 1919 году и с Литвой в 1928 году, а Советы даже никак не передали ее ЛССР, поскольку соглашение с западными союзниками признавало границы, существовавшие до 1938 года. Именно поэтому Советский Союз в 1945 году “командовал” Клайпедой, последним городом ЛССР, то есть оккупировал ее во второй раз, как и всю Литву.

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Вигантас Варейкис, историк Клайпедского университета утверждает, что упомянутый выше документ 1948 года - "Подарок Сталина" Литве - также является искажением исторических фактов. Согласно комментарию Рубена Букавицкаса, историка и доктора наук, российские историки путают года. “Что касается “закона” 1948 года и правовых преобразований в стране, то я не нашел ни одного такого закона, ни одной ссылки на такой документ. Все правовые акты Литовской ССР относятся только к 28 января 1945 г. Вероятно, 1948 г. перепутали с 1945 г.”.

И Польша, и Германия, и Литва являются членами Европейского Союза и Североатлантического Альянса, обе страны также подписали Хельсинкские соглашения (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе – ред.) и придерживаются принципов нерушимости границ, не выдвигают никаких территориальных претензий. А вот Россия, один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, нарушила как минимум 12 международных и двусторонних договоров, развязав войну против Украины. Среди них — Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности.

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