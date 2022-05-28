Фейк: Россия предъявила права на часть территории Польши

Тезисы видео:

1) Польша опасается, что Германия поставит вопрос о пересмотре границ и захочет вернуть территории, которые после Второй мировой войны у нее отобрал Сталин, и потому придерживается англосаксов;

2) “Российская империя в 1917 году Польшу никуда не отпускала - Польшу отпустили большевики, а они на тот момент не были никакой законной властью (6.55 минута сюжета – ред.). Так что нам предстоит еще выяснить с поляками их юридический статус суверенного государства”, - утверждают авторы видеосюжета.

Комментарий Delfi.ru:

Авторы видео очевидно “вдохновились” статьей, которую на страницах британского издания The Telegraph опубликовал Матеуш Моравецки, премьер-министр Польши, и в которой критически высказался о “русском мире”.

Несмотря на то, что практически все высказанные в видеосюжете тезисы являются в той или иной степени спорными, мы поговорим о двух из них. Польша не опасается того, что Германия поставит вопрос о пересмотре границ. И Польша, и Германия являются членами Европейского Союза и Североатлантического Альянса, обе страны также подписали Хельсинкские соглашения (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе – ред.) и придерживаются принципов нерушимости границ.

Наши коллеги из euvsdisinfo.eu подготовили большой материал о попытках Российской Федерации дезинформировать мировое сообщество о войне в Украине. Цитируем один из фрагментов материала: Россия, один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, нарушила как минимум 12 международных и двусторонних договоров, развязав войну против Украины. Среди них — Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности. Также Польша входит в число крупнейших торговых партнеров Германии (146,8 млрд евро с Германий в 2021 году – ред.), уступая по объему торгового обмена лишь Китаю, Голландии, США и Франции.

Авторы видеосюжета либо ошибаются, либо сознательно манипулирует фактами, когда утверждают, что юридический статус независимости Польши находится под вопросом.

Избранное 8 ноября 1917 года (по другим данным 27 октября 1917 года) на II Всероссийском съезде советов Советское правительство – Совет Народных Комиссаров (Совнарком) – взяло власть в свои руки, председателем Совнаркома стал В. Ленин. Большевистские власти начали сепаратные переговоры с Германией, которые закончились подписанием Брестского мирного договора в 1918 году. 29 VIII 1918 года Декретом Совнаркома были аннулированы акты о разделе Польши, а Финляндии было предоставлено право на независимость, одновременно с этим была предпринята попытка включить ее в советскую систему. Подробно о событиях 1917–1918 и 1921 годов, приведших к советско-польской войне, можно прочитать здесь.

Подводя итоги: Совет народных комиссаров, который своим декретом в августе 1918 года аннулировал акты о разделе Польши, являлся правительством Советской России и обладал всеми правами правительства (в июле 1918 года была принята Конституция РСФСР – ред.).

Вердикт:

Факты, о которых говорится видеосюжете, подверглись манипуляции и используются для распространения пророссийской пропаганды. Наш вердикт – манипуляция и недостоверная информация.