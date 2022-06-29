Манипуляция: Россия может отобрать у Литвы Клайпеду

Тезисы видео:
Действия Литвы - это фактическое начало товарно-транспортной блокады Калининградской области. Они являются незаконными и могут иметь для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия. Территории, присоединенные к Литве в советский период, относятся к российской юрисдикции, и Москва вправе пересматривать их принадлежность. Как минимум Литва может потерять Клайпеду и Клайпедский край. Полная блокада Калининградской области — это повод к войне и нарушение российского суверенитета.
Комментарий Delfi.ru:
Создатели видеосюжета используют такие фразы "блокада", "действия Литвы являются незаконными". Однако никакой полной товарной блокады Калининградской области нет. Цитируем Министерство иностранных дел Литвы:
Через территорию Литвы продолжаются перевозки пассажиров и грузов, не подпадающих под действие санкционного режима ЕС, в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на данный транзит. Литва последовательно применяет санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки вступления в силу. В соответствии с 4-м пакетом санкций ЕС, принятым 15 марта 2022 года, с 17 июня 2022 года вступили в силу ограничительные меры ЕС в отношении импорта российской стали и других изделий из черных металлов в ЕС и их транзита через территорию ЕС. Литва применяет ограничительные меры ЕС в соответствии с законодательством ЕС, на основе консультаций с Европейской комиссией и ее оценок.
Цитируем Ингриду Шимоните, премьер-министра Литвы:
“Никакой блокады Калининграда не происходит, просто с минувших выходных введены санкции в отношении части товаров, входящих в так называемый санкционный пакет, в частности - стали и черных металлов, а железнодорожные клиенты или участники договоров информированы о введении этих санкции, о том, что они не могут переваливаться и перевозиться. Все прочие товары, а также пассажирский транзит, на который есть специальное соглашение между Евросоюзом, Россией и Литвой, перевозятся”.
О том, что обвинения, выдвигаемые Кремлем в адрес Литвы, являются “чистой пропагандой”, заявил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений", - сказал Жозеп Боррель.
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Российские СМИ, политики и блогеры часто спекулируют по поводу того, что якобы Литва после окончания Второй мировой войны получила Клайпеду благодаря решению Иосифа Сталина. Однако на самом деле ситуация иная, а подобного рода спекуляции являются манипуляцией историческими фактами. С подробным разбором, откуда в российских СМИ появился миф о том, что Россия может предъявить права на Клайпеду, можно ознакомиться в нашем материале.
Вкратце:
Каролис Зикарас, историк и эксперт Департамента стратегических коммуникаций по планированию и анализу Вооруженных силы Литвы: Клайпеда автоматически, де-юре, вернулась в состав Литвы по окончании Второй мировой войны. Сталину не нужно было ничего отдавать Литве, и с юридической точки зрения законы 1948 года ничего не меняли, а лишь констатировали факт, который уже имел место.
Витаутас Йокубаускас, доктор наук, преподаватель Клайпедского университета:
Клайпедский регион принадлежит Литве на основании договоров 1919, 1923–1924 и 1928 годов между Германией, Антантой и Литвой, в которых Советский Союз никак не фигурировал. Поэтому не может быть и речи о каких-либо параллелях или дарах. Германия дважды уступила эту территорию в договорах с Антантой в 1919 году и с Литвой в 1928 году, а Советы даже никак не передали ее ЛССР, поскольку соглашение с западными союзниками признавало границы, существовавшие до 1938 года. Именно поэтому Советский Союз в 1945 году “командовал” Клайпедой, последним городом ЛССР, то есть оккупировал ее во второй раз, как и всю Литву.
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Вигантас Варейкис, историк Клайпедского университета утверждает, что упомянутый выше документ 1948 года - "Подарок Сталина" Литве - также является искажением исторических фактов. Согласно комментарию Рубена Букавицкаса, историка и доктора наук, российские историки путают года. “Что касается “закона” 1948 года и правовых преобразований в стране, то я не нашел ни одного такого закона, ни одной ссылки на такой документ. Все правовые акты Литовской ССР относятся только к 28 января 1945 г. Вероятно, 1948 г. перепутали с 1945 г.”.
Вердикт:
Видеосюжет содержит ряд несоответствующих действительности фактов. Более того, о том, что Литва будет применять именно такие санкции, российской стороне было известно как минимум месяц назад после того, как ЕС одобрил четвертый пакет санкций. Манипуляцией фактами является и утверждение, что Иосиф Сталин после окончания Второй мировой война “подарил” Литве Клайпеду. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
- Источники
- После Крыма – цель Клайпеда: то, что Сталин дал литовцам, можно вернуть обратно;
- О транзите санкционированных грузов железнодорожным транспортом в Калининград;
- Премьер Литвы: никакой блокады Калининграда нет;
- Глава дипломатии ЕС: обвинения РФ против Литвы — чистая пропаганда;
- Совбез России грозит Литве ответом на „запрет” транзита в Калининград;
- Вильнюс опроверг утверждение РФ о запрете на транзит в Калининград;
- Как Россия ответит на блокаду Калининграда: пять вариантов, обсуждаемых публично.
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