Дезинформация: Россия намеревается вернуть Литву под свой контроль

Teiginiai



Евгений Федоров, депутат российской Госдумы внес проект закона об отмене постановления Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года о признании независимости Литвы - это и позволит добиться выхода страны из НАТО. Если проект по Литве станет законом, то следующими будут Эстония и Латвия. В Литве людей годами держат в тюрьмах по политическим мотивам.



Verdiktas



Видеосюжет представляет собой пересказ материала, который появился в российском желтом издании "Комсомольская правда". Авторы видеосюжета, ссылаясь на Евгения Федорова, российского одиозного политика, пытаются доказать, что Российская Федерация может отозвать признание независимости Литвы и таким образом вернуть эту страну в свой состав и под свой контроль. На самом деле, как российские политики, так и российские СМИ, которые повторяют их нарратив – манипулируют фактами.



Melo detektoriaus komentaras



Статьи, видеосюжеты о том, что Российская Федерация может отозвать признание независимости Литвы и таким образом вернуть эту страну в свой состав и под свой контроль с завидным постоянством появляются в среде российских средств массовой информации и некоторых российский политиков и государственных деятелей. Другой темой, на которую любят высказываться в России, является то, что Иосиф Сталин якобы “подарил” Литве Клайпеду, а потому Российская Федерация имеет право отобрать у Литвы этот подарок.

Мы подготовили ряд материалов на эту тему, в которых детально объясняем, как и при помощи каких аргументов российская сторона манипулирует фактами, чтобы переписать историю и заставить жителей соседних стран поверить в искаженную реальность.

Прав Федоров или не нет

11 марта 1990 года Верховный Совет ЛССР издал закон о переименовании государства в Литовскую Республику и провозгласил акт о восстановлении независимости Литвы. 6 сентября 1991 года Государственный Совет СССР под председательством Михаила Горбачева признал независимость Литвы. В 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз. Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость, приняв Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года. Помимо этого, у Литвы есть договор с РФ о государственной границе. Договор с Литовской Республикой РФ заключила в 1997 году и ратифицировала в 2003 году.

Аудронюс Ажубалис, бывший глава министерства иностранных дел Литвы: "было подписано, произошел обмен ратификационными документами (ДОГОВОР об основах межгосударственных отношений между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой – Ред.), зафиксировано в ООН. Все, процесс завершен. Первый фундаментальный пункт договора – обоюдное признание навечно. Что здесь еще важно, в соответствии с Актом от 11 марта, где ясно подчеркивается статус исторического государства Литва, упомянута и оккупация, и 1918 год, и прошлое. Думаю, это фундаментальные вещи. Россия тогда признала нас историческим государством".

Кому принадлежит Клайпеда

Каролис Зикарас, историк и эксперт Департамента стратегических коммуникаций по планированию и анализу Вооруженных силы Литвы: Клайпеда автоматически, де-юре, вернулась в состав Литвы по окончании Второй мировой войны. Сталину не нужно было ничего отдавать Литве, и с юридической точки зрения законы 1948 года ничего не меняли, а лишь констатировали факт, который уже имел место.

Витаутас Йокубаускас, доктор наук, преподаватель Клайпедского университета: Клайпедский регион принадлежит Литве на основании договоров 1919, 1923–1924 и 1928 годов между Германией, Антантой и Литвой, в которых Советский Союз никак не фигурировал. Поэтому не может быть и речи о каких-либо параллелях или дарах. Германия дважды уступила эту территорию в договорах с Антантой в 1919 году и с Литвой в 1928 году, а Советы даже никак не передали ее ЛССР, поскольку соглашение с западными союзниками признавало границы, существовавшие до 1938 года. Именно поэтому Советский Союз в 1945 году “командовал” Клайпедой, последним городом ЛССР, то есть оккупировал ее во второй раз, как и всю Литву.